https://static.news.ru/photo/2fe4804a-5a0d-11ea-878d-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоговая служба Соединённых Штатов инициировала в Лондоне судебные слушания в отношении основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.

Слушания пройдут в феврале — апреле 2020 года. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. При этом бизнесмен рассчитывает, что вопрос будет решён в кратчайшие сроки, передаёт ТАСС со ссылкой на TCS Group — головную компанию «Тинькофф Банка».

Ранее NEWS.ru писал, что миллиардер Олег Тиньков опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей его организации — «Тинькофф Банка». Кроме того, он посетовал на политику Сбербанка. Якобы регулятор «тройными зарплатами» переманивает сотрудников. Но бизнесмен отметил, что к главе Сбербанка — Герману Грефу — претензий нет. Он предположил, что коллега по финансовому сектору «даже не знает» про копирование проектов.