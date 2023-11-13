США и Южная Корея спустя 10 лет решили по-новому обуздать КНДР Yonhap: США и Южная Корея обновили стратегию сдерживания КНДР впервые с 2013-го

Фото: defense.gov

Син Вон Сик и Ллойд Остин

Министры обороны США и Республики Корея Ллойд Остин и Син Вон Сик подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» (TDS) в отношении КНДР, пишет агентство Yonhap. Это первые изменения в документе, принятом в 2013 году после третьих из шести ядерных испытаний Пхеньяна.

Приверженность Америки расширенному сдерживанию КНДР остается непоколебимой. Вместе мы продолжали добиваться исключительного прогресса по всем этим приоритетам альянса в этом году. И мы стремимся работать более тесно, чем когда-либо, со странами-единомышленниками, включая Японию, — заявил Остин во время подписания TDS в Сеуле.

Собеседник главы оборонного ведомства отметил, что более частое появление стратегических средств США на юге Корейского полуострова, в том числе первое за 40 лет прибытие в южнокорейский порт подводной лодки, способной нести ядерное оружие, и первый прилет американского стратегического бомбардировщика B-52, укрепляет доверие к обещаниям США в рамках расширенного сдерживания.

Ранее стало известно, что Япония планирует 11 января запустить ракету-носитель H-2A с разведывательным спутником, который будет собирать данные о ситуации в КНДР. Уточнялось, что при помощи спутника будет вестись наблюдение за деятельностью ракетных полигонов на территории республики. Также с помощью космического аппарата будет собираться информация во время стихийных бедствий в северной части полуострова.