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Военное преимущество Соединённых Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере. Об этом рассказал на слушаниях в палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить своё влияние во всем...