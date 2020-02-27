Военные Соединённых Штатов и Республики Кореи приняли решение отложить военные учения, которые должны были пройти в первой половине 2020 года. Поводом стала вспышка коронавируса, зафиксированная в азиатской стране.
Совместные учения отложены «до дальнейших указаний». Решение принято после объявления южнокорейскими властями наивысшего уровня тревоги в связи с COVID-19.
По данным на 27 февраля, в Южной Корее были зарегистрированы 1595 случаев заражения вирусом нового типа, 12 пациентов скончались. В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел РФ рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в республику, писал NEWS.ru.
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