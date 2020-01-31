https://static.news.ru/photo/1d9aea60-43f5-11ea-be8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство США предупредило американцев об опасности поездок в Китай, где произошла вспышка вызванной коронавирусом пневмонии. Госдеп призвал граждан отказаться от путешествий в КНР.

В заявлении, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства, указан четвёртый — высший — уровень предупреждения. Такой же уровень действует в отношении поездок граждан Соединённых Штатов в Афганистан или Ирак.

С подобным предупреждением выступили и японские власти, сообщает Reuters. По словам премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, гражданам не стоит ездить в Китай без крайней необходимости.

Как писал NEWS.ru, пилоты American Airlines подали иск с требованием приостановить полёты в Китай из-за коронавируса. В КНР, между тем, растёт число случаев заражения — оно превысило 9,6 тысячи. Жертвами пневмонии стали более 200 человек.