Правительство США предупредило американцев об опасности поездок в Китай, где произошла вспышка вызванной коронавирусом пневмонии. Госдеп призвал граждан отказаться от путешествий в КНР.
В заявлении, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства,
С подобным предупреждением выступили и японские власти,
Как писал NEWS.ru, пилоты American Airlines подали иск с требованием приостановить полёты в Китай из-за коронавируса. В КНР, между тем, растёт число случаев заражения — оно превысило 9,6 тысячи. Жертвами пневмонии стали более 200 человек.
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