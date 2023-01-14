США и Япония подписали соглашение о расширении сотрудничества в космосе

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США и Япония договорились о расширении взаимодействия в сфере освоения космоса. Соответствующее соглашение подписали в минувшую пятницу, 13 января, руководители внешнеполитических ведомств двух стран Энтони Блинкен и Есимаса Хаяси. Церемония прошла в штаб-квартире Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). По словам руководителя американского Госдепа, данное рамочное соглашение выведет сотрудничество Вашингтона и Токио на новый уровень.

Оно укрепит наше партнерство в таких сферах, как исследования в области космических технологий и транспортировки, миссии на поверхность Луны с применением робототехники, миссии, связанные с климатом, а также в том, что касается нашей общей идеи сделать так, чтобы японский астронавт высадился на поверхность Луны, — сказал Блинкен.

В ноябре 2022 года США и Япония подписали соглашение, согласно которому Токио предоставляется возможность направить одного астронавта на разрабатываемую Вашингтоном окололунную станцию Gateway. Строительство станции предполагается завершить до 2028 года. В ответ японская сторона смогла обеспечить доставку на объект необходимых материалов.

Ранее российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров заявил,что единственным местом, где продолжается сотрудничество с иностранными партнерами, является космос. Он подчеркнул, что только в космосе, несмотря ни на что, россияне продолжают совместно работать с иностранцами, в том числе с американскими и европейскими астронавтами. Шкаплеров выразил уверенность, что космонавтика и впредь продолжит развиваться вне политики.