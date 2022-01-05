США и Япония обсудили вопросы «сдерживания» России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси обсудили вопросы «сдерживания» России от якобы агрессивных действий. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса. Они <...> обсудили усилия по сдерживанию России от дальнейших военных действий или других агрессивных действий, — говорится в сообщении ведомства.

Также главы внешнеполитических ведомств США и Японии подтвердили поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, Блинкен подверг осуждению запуск баллистической ракеты, который Северная Корея произвела 5 января. Госсекретарь подчеркнул, что Штаты готовы продолжать защищать Японию.

Блинкен и Хаяси также обсудили темы сотрудничества для достижения полной денуклеаризации и мира на Корейском полуострове.

Утром 5 января КНДР произвела запуск неизвестного объекта в сторону Японского моря. По данным японской службы береговой охраны, это могла быть баллистическая ракета.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что запуск северокорейской ракеты является угрозой для безопасности в регионе и представляет серьёзную проблему для международного сообщества.

При этом в Пентагоне заявили, что испытание КНДР баллистической ракеты не несло в себе непосредственную угрозу для США и их союзников.