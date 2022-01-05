США и Япония обсудили вопросы «сдерживания» России
Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Японии Хаяси обсудили вопрос «сдерживания» РФ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
07:24, 06 января 2022
Фото: youtube.com
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси обсудили вопросы «сдерживания» России от якобы агрессивных действий. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса. Они <...> обсудили усилия по сдерживанию России от дальнейших военных действий или других агрессивных действий, — говорится в сообщении ведомства.
Также главы внешнеполитических ведомств США и Японии подтвердили поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.
Кроме того, Блинкен подверг осуждению запуск баллистической ракеты, который Северная Корея произвела 5 января. Госсекретарь подчеркнул, что Штаты готовы продолжать защищать Японию.
Блинкен и Хаяси также обсудили темы сотрудничества для достижения полной денуклеаризации и мира на Корейском полуострове.
Утром 5 января КНДР произвела запуск неизвестного объекта в сторону Японского моря. По данным японской службы береговой охраны, это могла быть баллистическая ракета.
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что запуск северокорейской ракеты является угрозой для безопасности в регионе и представляет серьёзную проблему для международного сообщества.
При этом в Пентагоне заявили, что испытание КНДР баллистической ракеты не несло в себе непосредственную угрозу для США и их союзников.