США и Великобритания нанесли новую серию ударов по Йемену

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и Великобритания осуществили четвертую серию ударов по территории Йемена, сообщил телеканал CNN. По его данным, они наносились в том числе по столице страны — Сане.

Как отмечает CNN, союзники ударили по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах». Среди целей — места расположения радаров и вооружений, центры управления и связи, а также подземные хранилища оружия.

Ранее пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявила, что американские военные уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов. В Пентагоне указали, что ракеты, обнаруженные на подконтрольной хуситам территории Йемена, представляли угрозу кораблям ВМС США и торговым судам.

До этого военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа сказал, что военно-морские силы Йемена атаковали эсминец США в Красном море, нанеся удары несколькими беспилотниками. Кроме того, атаке подверглось британское торговое судно Islander в Аденском заливе, по которому было выпущено несколько противокорабельных ракет, заявил Сариа.

Также хуситы распространили уведомление о запрете для американских и британских судов ходить в водах Красного и Аравийского морей. При этом член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити говорил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена.