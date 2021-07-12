США и Украина приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2»

Украина и США продолжают выступать простив строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона, опубликованного на сайте президента Украины.

В тексте документа говорится , что США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, чтобы сохранить транзитную роль и обеспечить безопасность поставок Украиной в переходный энергетический период, а также не допустить использования Кремлём энергетики как геополитического оружия.

Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников, — сообщается в документе.

Также сообщается, что Украина и США способствуют укреплению энергобезопасности Киева с помощью политики «устойчивых, эффективных и долгосрочных решений», которые подкрепляются «реформой корпоративного управления».

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский находится в США. 1 сентября у него состоялась встреча с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее США и ФРГ опубликовали совместное заявление о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В числе прочего в этом заявлении сформулированы условия для работы «Северного потока — 2». Германия обязуется добиваться санкций для РФ, если та станет использовать энергию в качестве оружия против стран ЕС.