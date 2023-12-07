США и Украина договорились о совместном производстве оружия

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Представители США и Украины договорились о совместном производстве некоторых видов вооружений и обмене техническими данными, сообщили в пресс-службе Пентагона. Соответствующие документы были подписаны на конференции по вопросам военно-промышленного комплекса Украины в Вашингтоне.

Американские и украинские должностные лица подписали заявление о намерениях относительно совместного производства важнейших видов вооружений и приоритетного обмена технической информацией между странами с целью срочного удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил мнение, что партнерство с иностранными оружейниками откроет для Украины «путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются». По словам главы американского оборонного ведомства, это будет способствовать «более скорому возвращению отремонтированной техники на фронт». Он также отметил необходимость укрепления военно-промышленной базы страны в долгосрочной перспективе.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Reuters указал на то, что большая самодостаточность Украины в производстве вооружений сократит долгосрочные потребности в новых поставках оружия из США и стран Запада. При этом Вашингтон стремится к тому, чтобы Киев мог использовать в собственном производстве западные лицензии и технологи, подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $175 млн. Он уточнил, что туда войдут, в частности, боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, а также противорадарные ракеты HARM. Также Пентагон выделит Вооруженным силам Украины противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, инженерные боеприпасы и «средства защиты критической национальной инфраструктуры».