США и три европейские страны обеспечат Украину ПВО Британия, Дания, Нидерланды и США передадут Украине сотни ракет для систем ПВО

Великобритания, Дания, Нидерланды и США заключили партнерство с целью скорейшего обеспечения Украины средствами ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства. Отмечается, что поставки уже начаты и должны завершиться в ближайшие недели.

Эта инициатива позволит доставить [на Украину] сотни зенитных ракет малой и средней дальности и предназначенные для их использования системы, чтобы защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ближайших месяцев. Поставки техники уже начались и будут завершены в течение нескольких недель, — сказано в документе.

В нем подчеркнуто, что Киев испытывает острую нужду в средствах ПВО для отражения ударов, наносимых Россией с помощью крылатых ракет и беспилотников.

Ранее на официальном сайте Пентагона появилась информация о том, что власти США решили предоставить Украине очередной пакет военной помощи общей стоимостью $2,1 млрд. В новый пакет помощи войдут в том числе средства противовоздушной обороны и боеприпасы. В список поставляемого вооружения вошли боеприпасы для ЗРК Patriot, системы ПВО и ракеты HAWK, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и боеприпасы с лазерным наведением. Также в пакет помощи включены услуги по обучению, техническому обслуживанию и поддержке деятельности западного вооружения.