США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве

Соглашение о военном сотрудничестве заключили США и Словакия. Оно даёт Штатам право использовать два аэродрома и закрепляет обещание вложить $100 млн в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

С стороны Словакии соглашение подписали министр иностранных дел Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь. Они прибыли на подписание в Вашингтон. От имени США документ подписал госсекретарь Энтони Блинкен. Документ вступит в силу после его ратификации парламентом Словаки и утверждения президентом страны.

Это соглашение облегчает нашим военным координацию оборонительных усилий, таких как проведение совместных учений. Оно позволит наладить более регулярные консультации между нашими странами на тему угроз нашим народам, международному миру и безопасности, — сказал Блинкен.

Проект соглашения правительство Словакии одобрило две недели назад. Документ позволяет США свободно пользоваться военными аэродромами Малацки-Кухиня на востоке страны и Слиач в центральной части. При этом предусматривается выделение $100 млн со стороны США для модернизации словацкой оборонной структуры.

Срок действия документа рассчитан на десять лет с возможностью дальнейшего отказа или пролонгации.

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