18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

США и Сингапур не снимут санкции с России

США и Сингапур подтвердили намерение эффективно соблюдать режим санкций против России
20:47, 29 марта 2022
США и Сингапур не снимут санкции с России Президент США Джо Байден встречается с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном Фото: Doug Mills/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент США Джо Байден и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун подтвердили намерение эффективно соблюдать режим введённых против России санкций. Об этом говорится в распространённом Белым домом письменном совместном заявлении лидеров двух стран, которые провели переговоры в Белом доме. Выдержку из документа приводит ТАСС.

Соединённые Штаты и Сингапур обеспечат эффективное выполнение соответствующих [ограничительных] мер. Соединённые Штаты и Сингапур глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарного кризиса на Украине и вокруг неё, — говорится в заявлении.

При этом обе страны призывают все стороны конфликта обеcпечить безопасный и беспрепятственный проход грaжданских лиц, содействовать беспрепятственному доcтупу к гуманитарной помощи для нуждающихся на Украине, защищать гражданское наcеление и уважать права человека.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня будет недостаточно для снятия с России британских санкций. По мнению Джонсона, ограничительные меры помогут «гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео