Соединённые Штаты Америки должны объединиться с Россией для решения мировых проблем и начать с ней диалог — это принесло бы им больше выгоды. Ярким примером такого взаимодействия является союзник РФ Китай, который в последнее время существенно укрепил свои позиции. Америка не должна загонять себя в рамки, сотрудничая только с теми странами, с которыми у неё есть общие интересы, пишет американский журнал The National Interest.

Сегодня Китай — единственная страна, которая может бросить вызов гегемонии США. Штаты должны отказаться от своих идеологических предубеждений и сотрудничать с недемократическими странами Азии, такими как Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Филиппины и даже Россия, — сообщает издание.

В последние десятилетия США пытались распространить либеральную демократию за пределы страны, но у них это не получилось, отмечает The National Interest.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что спровоцировать столкновение в публичном пространстве между Российской Федерацией и КНР Соединённым Штатам не удастся, однако такие намерения у Вашингтона имеются. Она призвала Китай «давать совместный отпор» и отметила, что это будет вдвойне эффективно.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва предлагает Вашингтону обнулить все ограничения в отношении российских дипломатических представительств и готова ответить взаимностью. Сторонам пока не удаётся урегулировать разногласия по выдаче виз дипломатам, отметил он.