NI: США должны начать диалог с Россией для решения глобальных проблем
Софья Купервасер
Софья Купервасер
11:08, 05 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Соединённые Штаты Америки должны объединиться с Россией для решения мировых проблем и начать с ней диалог — это принесло бы им больше выгоды. Ярким примером такого взаимодействия является союзник РФ Китай, который в последнее время существенно укрепил свои позиции. Америка не должна загонять себя в рамки, сотрудничая только с теми странами, с которыми у неё есть общие интересы, пишет американский журнал The National Interest.
Сегодня Китай — единственная страна, которая может бросить вызов гегемонии США. Штаты должны отказаться от своих идеологических предубеждений и сотрудничать с недемократическими странами Азии, такими как Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Филиппины и даже Россия, — сообщает издание.
В последние десятилетия США пытались распространить либеральную демократию за пределы страны, но у них это не получилось, отмечает The National Interest.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что спровоцировать столкновение в публичном пространстве между Российской Федерацией и КНР Соединённым Штатам не удастся, однако такие намерения у Вашингтона имеются. Она призвала Китай «давать совместный отпор» и отметила, что это будет вдвойне эффективно.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва предлагает Вашингтону обнулить все ограничения в отношении российских дипломатических представительств и готова ответить взаимностью. Сторонам пока не удаётся урегулировать разногласия по выдаче виз дипломатам, отметил он.