США и Польша объединились против борьбы с Россией на инфопространстве США и Польша создали группу для поддержки Украины в медиапространстве

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Власти США и Польши договорились о создании коммуникационной группы, основной задачей которой станет продвижение повестки о событиях, связанных с конфликтом между Россией и Украиной. По данным Госдепартамента США, которые приводит РИА Новости, данная группа уже создана, она базируется в Варшаве. Специалисты будут обмениваться сообщениями, «точно освещающими» события на Украине.

США и Польша совместно создали новую коммуникационную группу по Украине, базирующуюся в Варшаве, для поддержки Украины в борьбе с агрессией России в информационном пространстве, — заявили в Госдепе США.

Политолог Владимир Корнилов ранее заявил, что России необходимы новые ядерные испытания. По его словам, это связано с ведением информационной войны против Москвы со стороны западных держав. Политический обозреватель уверен, что проведение испытаний поможет продемонстрировать Западу готовность России к любым сценариям развития ситуации на геополитическом пространстве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны Альянса могут отказаться от создания фонда по поддержке Украины. Объем его финансов составляет примерно €100 млрд. Предполагается, что смена планов связана с тем, что Столтенберг столкнулся с сильным сопротивлением со стороны членов военного блока, не желающих платить.