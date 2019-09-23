Президенты Польши и Соединённых Штатов Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали совместную декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Варшава имеют отличные взаимоотношения, передаёт
По словам главы США, часть войск будет переброшена на территорию республики из других европейских стран. Он отметил, что это не связано с российской угрозой, пишет
У нас есть президент Польши, который мне нравится и которого я уважаю, — заключил он.
Ранее News.ru писал, что Дуда выступил против возрождения формата «Большой восьмёрки» с участием России. По его словам, в контексте «действий» РФ необходимо задать вопрос, нужно ли подходить к сотрудничеству с этой страной по принципу «несмотря ни на что».