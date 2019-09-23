https://static.news.ru/photo/205a7f9e-de39-11e9-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Президенты Польши и Соединённых Штатов Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали совместную декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Варшава имеют отличные взаимоотношения, передаёт РИА Новости .

По словам главы США, часть войск будет переброшена на территорию республики из других европейских стран. Он отметил, что это не связано с российской угрозой, пишет Bloomberg .

У нас есть президент Польши, который мне нравится и которого я уважаю, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что Дуда выступил против возрождения формата «Большой восьмёрки» с участием России. По его словам, в контексте «действий» РФ необходимо задать вопрос, нужно ли подходить к сотрудничеству с этой страной по принципу «несмотря ни на что».