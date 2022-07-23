США и Канада поприветствовали соглашение по вывозу зерна с Украины

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Глава МИД Канады Мелани Жоли и госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовали соглашение по вывозу украинского зерна, пишет РИА Новости. Дипломаты также выразили надежду на то, что «продуктовая сделка» будет реализована быстро и бесперебойно. Представитель США высоко оценил работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Голодающие по всему миру не могут ждать. Мы рассчитываем, что имплементация сегодняшней сделки начнется быстро и продолжится без сбоев и вмешательства, — заявил Блинкен.

Канадская сторона при этом призвала стороны поскорее выполнить взятые на себя обязательства по соглашению.

Профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд ранее заявил, что после сделки по украинскому зерну все санкции с России должны быть сняты. Речь идёт о подписанных в Стамбуле соглашениях о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и содействие России вывозу украинского зерна. Эксперт отметил, что этот шаг должен быть выполнен без предварительных условий. Он указал на то, что к продовольственному кризису привели действия Запада.