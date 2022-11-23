США и Израиль захотели провести совместные военные учения Fox News: США и Израиль рассматривают возможность проведения совместных военных учений

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США и Израиль рассматривают возможность проведения совместных военных учений для подготовки войск к потенциальному конфликту между Израилем и Ираном, передает телеканал Fox News. Об этом договорились начальник израильского генштаба Авив Кохави и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Стороны также обсудили угрозы безопасности на Ближнем Востоке.

Мы переживаем критический момент времени, который требует ускорения реализации оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его марионеток-террористов в регионе, — рассказал Кохави.

Издание добавило, что представитель Израиля также встретился с советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива ранее заявил, что Иран готовит нападение на объекты чемпионата мира по футболу в Катаре. По его словам, единственное, что сдерживает Тегеран от молниеносной атаки, — реакция хозяев турнира в Дохе. Халива заявил, что в Иране сложилась нестабильная обстановка на фоне акций протеста. По его мнению, в погоне за сохранением власти руководство Исламской Республики может начать агрессию в регионе.