США и Израиль задумались об отправке новых систем Patriot на Украину FT: Израиль обсуждает с США передачу ВСУ систем Patriot

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Правительства США, Израиля и Украины обсуждают вопрос о передаче дополнительных комплексов ПВО Patriot украинской армии, сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. По его данным, комплексы будут поставляться ВСУ по определенной схеме: сначала Израиль передает их США, а лишь затем Вашингтон отдает их Киеву. Подчеркивается, что стороны пока не пришли к согласию.

Источники издания отмечают, что сделка по поставке комплексов Украине не финализирована. Аналитики считают, что согласие Тель-Авива на передачу Patriot украинской армии будет означать изменение подхода Израиля к отношениям с Россией.

Командир отряда пилотов беспилотников Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко ранее заявил, что бронетранспортеры Roshel Senator, переданные Киеву канадскими партнерами, оказались неэффективны в бою. По его словам, они плохо приспособлены к передвижению по бездорожью. Федоренко считает, что такую машину можно использовать только на асфальте. Вместе с тем он отметил, что Roshel Senator все же помогают снизить потери.

Как сообщалось ранее, российские войска обстреляли позиции ВСУ на Сватовском направлении агитационными снарядами. Каждый из таких снарядов содержит в себе более 300 листовок с инструкцией о сдаче в плен.