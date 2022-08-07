США и Индия проведут учения близ спорной границы с Китаем CNN: США и Индия проведут военные учения близ спорной границы с Китаем

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В октябре текущего года военнослужащие США и Индии намерены принять участие в совместных учениях на территории индийского штата Уттапакханд. Он расположен недалеко от спорной территории, где проходит граница Индии и Китая. Об этом сообщает телекомпания CNN с ссылкой на осведомлённые источники в рядах высокопоставленных военных армии Индии.

По данным телекомпании, учения сосредоточатся на боевой подготовке на высоте около трёх тысяч метров в 95 километрах от Линии фактического контроля.

Согласно заявлению Пентагона, партнёрство с индийской стороной для Штатов представляется «одним из наиболее важных элементов» общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Американские военные считают. что совместные учения двух стран позволят улучшить оперативную совместимость для обеспечения региональной безопасности.

Демаркационная линия на границе Индии и Китая была проведена в 1962 году. Это произошло после пограничной войны между двумя государствами. Протяжённость линии составляет четыре тысячи километров. При этом общепризнанного разграничения в этом районе нет, стороны оспаривают данные территории.

Ранее сообщалось, что в Финляндии прошли совместные учения вооружённых сил страны с американскими и британскими военными. В манёврах, получивших название Vigilant Fox («Зоркий лис»), приняли участие 750 человек.