США и Индия начнут «оборонный обмен» в космической отрасли

США и Индия до конца текущего года начнут так называемый «оборонный обмен» в космической сфере между военными ведомствами. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в формате «два плюс два» между главами минобороны и МИД. Также ведомства углубят сотрудничество в киберпространстве.

В этом году мы намерены начать новые обмены в области космической обороны между нашим Космическим командованием и Оборонным космическим агентством Индии. <...> Несколько минут назад мы подписали двустороннее соглашение о ситуационной осведомленности в космической сфере — краткое соглашение, которое будет способствовать более широкому обмену информацией и сотрудничеству в космосе, — сказал Остин, чьи слова цитирует ТАСС.

Он также сообщил об углублении сотрудничества в киберпространстве, в том числе с помощью тренировок и учений.

И мы расширяем наше партнерство по обмену информацией во всех сферах ведения боевых действий, — заключил глава американского минобороны.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит убеждать Нью-Дели в необходимости в будущем уменьшить закупки военной техники и оборудования у России. В Индии должны понять, что военные контакты с Москвой не в их интересах, отметил он. Остин пояснил, что от Нью-Дели хотят добиться понимания требований Вашингтона. Они заключаются в том, что больше инвестировать Индии следует в те разновидности вооружений, «которые сделают нас по-прежнему совместимыми».