США и их партнеры в Азии осудили ракетный пуск КНДР

Фото: Chris Jung / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Представители США, Японии и Южной Кореи осудили ракетный пуск КНДР в ходе совместного телефонного разговора, передает ТАСС. Отмечается, что директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон также условились продолжать сотрудничество в сфере безопасности.

Представители Японии, США и Южной Кореи осудили по телефону ракетный пуск КНДР, — сказано в публикации.

Стороны согласились, что инцидент представляет серьезный вызов мировому сообществу.

Ранее власти Японии объявили о массовой эвакуации в связи с риском падения северокорейской ракеты в районе острова Хоккайдо. Отмечается, что был создан экстренный штаб при канцелярии премьер-министра. Жители получили оповещения через систему J-Alert с призывом в срочном порядке укрыться в прочных зданиях, станциях метро или бомбоубежищах.

Ранее сообщалось, что КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника. Испытаниями аппаратов руководил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.