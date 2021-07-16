США и Германия поставили крест на разделе мира

В ходе визита Ангелы Меркель в США, который, как считается, стал для неё последним в должности канцлера Германии, была подписана Вашингтонская декларация, которая определяет общие принципы политики двух стран. На встрече с американским президентом Джо Байденом была найдена формула партнёрства Вашингтона и Берлина в сферах климата и энергетики, а также достигнуты договорённости о том, как «реагировать» на политику России и Китая. Аналитики сочли время поездки Меркель особенно удачным.
На итоговой пресс-конференции Байден назвал Вашингтонскую декларацию документом, который подтверждает приверженность США и ФРГ «твёрдым демократическим принципам», а также то, как страны будут их применять, «чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня».
Вашингтон и Берлин условились противостоять «отступлению от демократии», вести борьбу с коррупцией, с «фальшивым популизмом» в евросообществе. Значимая часть совместного заявления касалась мирового порядка.
В тексте декларации говорится, что мир, в том числе водные пространства, не может быть поделён на зоны влияния внешних сил. Лидеры США и ФРГ отметили в документе, что их экономика зависит от свободного транзита товаров, в связи с этим они обращают внимание на критическую значимость свободы навигации и полётов, а также другого свободного использования морских пространств по международному праву.
Достичь этого результата невозможно в мире, разделённом на сферы влияния, и мы будем противостоять попыткам их создания путём территориальной аннексии, установления контроля над цифровой инфраструктурой, транснациональных репрессий или использования энергетических потоков в качестве оружия, — обещают авторы декларации.
Байден и Меркель особо подчеркнули, что любой международный игрок должен иметь шанс свободно определять своё будущее — без какого-либо влияния извне, принуждения или подавления со стороны внешних сил.
Энергобезопасность Европы
В ходе пресс-конференции Байден сообщил, что Вашингтон и Берлин условились запустить партнёрство в сферах климата и энергетики. Оно, со слов американского лидера, будет нацелено в том числе на поддержку государств Центральной Европы и Украины.
В опубликованных Белым домом справочных досье сообщается, что подобное партнёрство должно охватить три ключевые сферы. Во-первых, речь идёт о стремлении Вашингтона и Берлина укрепить двусторонние связи в том, что касается борьбы с глобальным потеплением. Во-вторых, Вашингтон и Берлин планируют расширить сотрудничество на ниве создания и внедрения критически важных энергетических технологий. В то же время страны договорились работать вместе, чтобы форсировать процесс перехода к устойчивой энергетике в странах с формирующейся экономикой.
Применительно к Центральной и Восточной Европе государства обещают «мобилизовать инвестиции», а также оказать поддержку энергетической трансформации Украины. Впрочем, как следовало из высказываний Меркель, в оценках «Северного потока — 2» лидеры государств снова разошлись. Согласие Байден и Меркель выразили, однако, в том, что Украина должна оставаться транзитной страной для природного газа. Эксперты
Китайская угроза
Отдельной темой переговоров предсказуемо стало растущее влияние Китая. Канцлер ФРГ и президент США обсудили конкуренцию с этой державой в экономической сфере, в военном секторе и в вопросах, связанных с информационной безопасностью. Байден и Меркель не забыли упомянуть то, что китайская сторона игнорирует соблюдение прав человека по целому ряду направлений. Отдельно на итоговой пресс-конференции американский лидер выделил положение Гонконга.
Меркель признала, что во многих областях Пекин является конкурентом западных стран. Однако соревнование с Китаем должно основываться на принципе, что международные игроки располагают равными условиями игры, чтобы все придерживались одинаковых стандартов, подчеркнула канцлер ФРГ. Она обратила внимание на то, что это требование, к примеру, было движущей силой торгового соглашения между ЕС и Китаем.
В экспертной среде эти слова интерпретировали весьма однозначно. Основатель аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер в Twitter