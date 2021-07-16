США и Германия поставили крест на разделе мира

В ходе визита Ангелы Меркель в США, который, как считается, стал для неё последним в должности канцлера Германии, была подписана Вашингтонская декларация, которая определяет общие принципы политики двух стран. На встрече с американским президентом Джо Байденом была найдена формула партнёрства Вашингтона и Берлина в сферах климата и энергетики, а также достигнуты договорённости о том, как «реагировать» на политику России и Китая. Аналитики сочли время поездки Меркель особенно удачным.

На итоговой пресс-конференции Байден назвал Вашингтонскую декларацию документом, который подтверждает приверженность США и ФРГ «твёрдым демократическим принципам», а также то, как страны будут их применять, «чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня».

Ангела Меркель, Джо Байден Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вашингтон и Берлин условились противостоять «отступлению от демократии», вести борьбу с коррупцией, с «фальшивым популизмом» в евросообществе. Значимая часть совместного заявления касалась мирового порядка.

В тексте декларации говорится, что мир, в том числе водные пространства, не может быть поделён на зоны влияния внешних сил. Лидеры США и ФРГ отметили в документе, что их экономика зависит от свободного транзита товаров, в связи с этим они обращают внимание на критическую значимость свободы навигации и полётов, а также другого свободного использования морских пространств по международному праву.

Достичь этого результата невозможно в мире, разделённом на сферы влияния, и мы будем противостоять попыткам их создания путём территориальной аннексии, установления контроля над цифровой инфраструктурой, транснациональных репрессий или использования энергетических потоков в качестве оружия, — обещают авторы декларации.

Байден и Меркель особо подчеркнули, что любой международный игрок должен иметь шанс свободно определять своё будущее — без какого-либо влияния извне, принуждения или подавления со стороны внешних сил.

Энергобезопасность Европы

В ходе пресс-конференции Байден сообщил, что Вашингтон и Берлин условились запустить партнёрство в сферах климата и энергетики. Оно, со слов американского лидера, будет нацелено в том числе на поддержку государств Центральной Европы и Украины.

Nina Liashonokukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В опубликованных Белым домом справочных досье сообщается, что подобное партнёрство должно охватить три ключевые сферы. Во-первых, речь идёт о стремлении Вашингтона и Берлина укрепить двусторонние связи в том, что касается борьбы с глобальным потеплением. Во-вторых, Вашингтон и Берлин планируют расширить сотрудничество на ниве создания и внедрения критически важных энергетических технологий. В то же время страны договорились работать вместе, чтобы форсировать процесс перехода к устойчивой энергетике в странах с формирующейся экономикой.

Применительно к Центральной и Восточной Европе государства обещают «мобилизовать инвестиции», а также оказать поддержку энергетической трансформации Украины. Впрочем, как следовало из высказываний Меркель, в оценках «Северного потока — 2» лидеры государств снова разошлись. Согласие Байден и Меркель выразили, однако, в том, что Украина должна оставаться транзитной страной для природного газа. Эксперты называют это признаком переговорного тупика. Впрочем, сам факт того, что Байден не стал настаивать на закрытии проекта газопровода, стал облегчением для Германии. Меркель во многом удалось отстоять точку зрения Берлина по вопросу «Северного потока — 2», добившись решения США не применять санкции против европейских участников проекта.

Китайская угроза

Отдельной темой переговоров предсказуемо стало растущее влияние Китая. Канцлер ФРГ и президент США обсудили конкуренцию с этой державой в экономической сфере, в военном секторе и в вопросах, связанных с информационной безопасностью. Байден и Меркель не забыли упомянуть то, что китайская сторона игнорирует соблюдение прав человека по целому ряду направлений. Отдельно на итоговой пресс-конференции американский лидер выделил положение Гонконга.

Ангела Меркель, Джо Байден Alex Edelman - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Меркель признала, что во многих областях Пекин является конкурентом западных стран. Однако соревнование с Китаем должно основываться на принципе, что международные игроки располагают равными условиями игры, чтобы все придерживались одинаковых стандартов, подчеркнула канцлер ФРГ. Она обратила внимание на то, что это требование, к примеру, было движущей силой торгового соглашения между ЕС и Китаем.