США и Германия обсудят проект «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/d09a0afc-c612-11ea-aec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com

На следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД Германии Хайко Маасом газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«Северный поток — 2» остаётся проблемой... и мы продолжим излагать немцам нашу позицию об этом проекте и говорить о том, что он должен быть остановлен, — приводит слова представителя американского Госдепартамента РИА Новости.

Кроме того, Блинкен намерен посетить Великобританию, где в начале будущей недели он примет участие в министерской встрече G7 и проведёт ряд двусторонних переговоров.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 кубометров газа в год. Газопровод пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против этого активно выступают США, намеревавшиеся продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (стопроцентная дочерняя компания «Газпрома») на 31 марта, «Северный поток — 2» построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым о ситуации вокруг финансируемой из бюджета США станции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом).