США и ФРГ готовят помощь Киеву из-за «Северного потока — 2»

Помощь Украине в сфере энергетики, включая вопрос строительства электростанций, продажи газа и компенсации транзитных пошлин, обсуждают США и Германия в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет агентство Bloomberg.
По данным агентства, соглашение может быть
Источники Bloomberg рассказали, что две страны также пытаются уменьшить политические выгоды для России после строительства «Северного потока — 2» и «сдержать агрессию со стороны РФ угрозой санкций».
В пятницу, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Der Spiegel
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что немецко-американские переговоры по «Северному потоку — 2» продолжаются, а первые результаты по ним могут быть достигнуты к августу. Министр подчеркнул, что отдельные немецкие физические лица и компании были выведены из-под действия санкций, решение об этом было достигнуто на переговорах.