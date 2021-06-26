США и ФРГ готовят помощь Киеву из-за «Северного потока — 2»

Помощь Украине в сфере энергетики, включая вопрос строительства электростанций, продажи газа и компенсации транзитных пошлин, обсуждают США и Германия в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, соглашение может быть достигнуто после визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США этим летом, оно подразумевает также развитие украинской инфраструктуры.

Источники Bloomberg рассказали, что две страны также пытаются уменьшить политические выгоды для России после строительства «Северного потока — 2» и «сдержать агрессию со стороны РФ угрозой санкций».

В пятницу, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Der Spiegel рассказал , что США и Германия обсуждают шаги, позволяющие обеспечить стратегические и экономические интересы Украины в связи со строительством трубопровода. Блинкен упомянул «ряд практических мер», способных смягчить «возможный ущерб» от «Северного потока — 2».

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что немецко-американские переговоры по «Северному потоку — 2» продолжаются, а первые результаты по ним могут быть достигнуты к августу. Министр подчеркнул, что отдельные немецкие физические лица и компании были выведены из-под действия санкций, решение об этом было достигнуто на переговорах.