США и Франция договорились о диалоге по «эффективному экспорту» оружия

США и Франция договорились о диалоге по «эффективному экспорту» оружию. Компромисс был достигнут на фоне скандала, в рамках которого Вашингтон де-факто отстранил Париж от многомиллиардного контракта с Австралией на поставки подводных лодок. О договорённости сообщается в совместном заявлении двух стран по итогам встречи на высшем уровне.

Президенты намерены запустить стратегический диалог США — Франция, чтобы создать общее видение доступа к оборонному рынку и экспортным вопросам. В этом контексте правительства двух стран определят шаги по улучшению эффективности разрешений на оборонный экспорт, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав трёх государств. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

После это Канберра объявила о выходе из сделки по подлодкам с французской компанией Naval Group на сумму €56 млрд. Данное соглашение называли «контрактом века», оно предусматривало строительство Францией для Австралии 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

В МИД Франции действия Австралии назвали «ударом в спину» и подрывом доверия между союзниками.