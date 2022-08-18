США и Евросоюз запросили заседание Совбеза ООН по Украине США и Евросоюз запросили заседание Совбеза ООН по Украине 24 августа

Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители США и Евросоюза в ООН запросили заседание Совета безопасности организации по ситуации на Украине. Оно должно пройти 24 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа, — поведал собеседник агентства.

Еще один источник пояснил, что темой заседания станет полугодовой рубеж с момента начала спецоперации РФ на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва начала специальную операцию на Украине в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. По его словам, целями СВО являются защита граждан РФ и жителей Донбасса.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все цели спецоперации, которую РФ проводит на территории Украины, будут достигнуты. По его словам, ЛНР уже удалось освободить, операция в других частях страны будет продолжаться, чтобы все угрозы для России были сняты.