США и Евросоюз вступили в разногласие из-за российских денег Politico: США давят на Евросоюз с требованием конфисковать активы России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Напряженность между США и рядом стран Евросоюза возникла из-за вопроса конфискации российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на источники. По их данным, Вашингтон настаивает на полном изъятии активов, в то время, как в Евросоюзе намерены конфисковывать только выручку с них. Идее США противятся Германия, Италия и Франция, уточняет издание.

Источник Politico объяснил, что планы Вашингтона по изъятию замороженных российских средств никак не связаны с тем, что США не могут найти деньги на пакет помощи для Украины. По его словам, позиция Белого дома в отношении активов Москвы всегда была таковой.

В Брюсселе же рассматривают только конфискацию прибыли от российских денег, поскольку полная конфискация активов навредит репутации еврозоны и отпугнет международных инвесторов. Такой же позиции придерживается и европейский Центробанк, уточняет издание.

В начале февраля агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. План предусматривает трату более $250 млрд активов российского ЦБ. Члены организаций считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб. А в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.