Президент США Дональд Трамп заявил, что задействует Акт о военном производстве для борьбы с коронавирусом. Это означает, что американское правительство сможет указывать частным предприятиям, что им производить и в каких количествах. Но если во время Второй мировой войны концерн Ford, к примеру, вместо машин спускал с конвейеров танки, то на этот раз речь идёт о медицинских масках, перчатках и аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Не только Штаты, но и другие страны на данном этапе борьбы с инфекцией обратились к инструментам военного времени.

Акт о военном производстве был принят в США в 1950 году, с началом Корейской войны. По сути он стал законодательным закреплением уже существовавшей в годы Второй мировой войны практики — перенаправления сил гражданской промышленности на военные рельсы. Использование этого закона позволяет американскому правительству делать заказы у частных предприятий и получать их вне очереди. Заводы и фабрики будут вынуждены приостановить производство всех остальных товаров и выполнять указания федерального центра. Эта мера отражает опасения американцев по поводу того, что на фоне стремительного распространения коронавируса они могут быстро столкнуться с нехваткой медицинских масок, респираторов, перчаток, аппаратов ИВЛ и даже коек.

Он (акт о военном производстве. — NEWS.ru) может сделать много хороших вещей, если нам они понадобятся, и мы всё уладим, он будет подписан в течение ближайшего времени, — заявил Дональд Трамп. — У нас есть потребность в определённом оборудовании. Нам нужны маски, респираторы, аппараты ИВЛ.

Приведение в исполнение этого закона кажется чрезвычайной мерой, однако в Америке она применяется не так уж и редко. Прошлым летом Трамп уже задействовал её, приказав Пентагону увеличить производство магнитов из редкоземельных металлов: на фоне торговой войны с Китаем появились опасения, что Пекин ограничит экспорт этих товаров и США столкнутся с их нехваткой, поэтому лидер счёл этот вопрос касающимся нацбезопасности.

На той же пресс-конференции глава Белого дома, не так давно преуменьшавший масштабы кризиса с коронавирусом, признал, что теперь его можно считать «президентом военного времени». Зарубежные правительства, в том числе американское, действительно всё активнее привлекают армию для борьбы с пандемией. Так, в данный момент Пентагон участвует в контроле за соблюдением карантина в отношении американцев, вернувшихся из эпицентра пандемии в китайской провинции Ухань, а также размещает военный персонал в 11 крупных аэропортах. Однако американские СМИ считают, что этого слишком мало. Так, по мнению сотрудников Vox, Пентагон мог бы предоставить свои госпитали для лечения заражённых коронавирусом, направить собственных врачей и медицинское оборудование, помочь с доставкой и перераспределением средств для борьбы с пандемией по стране. Но для этого нужны запросы от руководства штатов или федеральных агентств, а они пока не поступали.

Между тем Франция, Великобритания и Германия тоже объявили о том, что в борьбе с коронавирусом будут участвовать военные.

Нет, мы не сражаемся с другой армией или другой страной, — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон. — Но враг уже здесь: невидимый, ускользающий, но неуклонно продвигающийся.

В дополнение к введению комендантского часа Макрон приказал военнослужащим доставлять инфицированных в больницы, а также предоставить в пользование военный госпиталь с 30 койками интенсивной терапии для нужд заболевших COVID-19.

Британское Министерство обороны объявило о том, что удвоит размер военного отделения по гражданским обстоятельствам с 10 тысяч до 20 тысяч человек с привлечением запасников, особенно с медицинским опытом. Издание The Guardian сообщает, что мера направлена на борьбу с возможными общественными беспорядками на фоне коронавируса, мародёрством и нарушением карантина, хотя официально британское правительство это не признаёт.

Одной из стран, также перешедших на «военное положение», стала Германия. Канцлер Ангела Меркель 19 марта выступила перед нацией с телеобращением — беспрецедентный шаг, учитывая, что она выпускает подобные ролики только перед Новым годом. Одновременно министр обороны ФРГ Аннегрет Крам-Карренбауэр сообщила, что Бундесвер будет задействован в области логистики и здравоохранения.

У нас есть транспортные проблемы из-за того, что очень много водителей грузовиков застряли на границах и больше недоступны, — объяснила министр обороны в интервью Financial Times. — У Бундесвера есть транспортные средства и водители, которые могут взять на себя задачу по снабжению населения.

Она также уточнила, что министерство обороны призвало солдат и офицеров запаса с опытом в медицине записываться в добровольцы для помощи заболевшим. Впрочем, развитая немецкая система здравоохранения, судя по всему, и без того неплохо справляется с чрезвычайной ситуацией. При более чем 12 тысячах инфицированных в Германии на данный момент умерли всего 28 пациентов.

Италия, больше всех пострадавшая от пандемии, тоже обратилась к помощи военных, правда, для более печальной задачи. Так как за день количество умерших от коронавируса в стране увеличилось почти на 500 человек, места в моргах закончились, и в город Бергамо 19 марта прибыли 15 военных грузовиков для вывоза тел.