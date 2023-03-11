США и ЕС усилят общую борьбу с обходом санкций против России ЕС и США предпримут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций в отношении РФ

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Белый дом

США и Евросоюз намерены предпринять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами. Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден и американского президента Джо Байдена. Оно было выпущено по итогам переговоров в Вашингтоне, его цитирует РИА Новости.

Мы углубляем нашу совместную работу по активному обеспечению соблюдения наших санкций и мер экспортного контроля, а также по прекращению и сдерживанию обхода санкций, в том числе, путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину, — отмечается в документе.

Там также сообщается. что в рамках заявленной работы стороны сделают «новые шаги» в отношении «дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру», дабы пресечь попытки поддержки деятельности РФ «из любой точки мира».

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против Китая, если Пекин решит поставить вооружение Москве. По данным агентства Reuters, КНР подобной поддержкой может перейти красную черту. Европейские лидеры неоднократно говорили, что поддержка России против Украины недопустима.

Также агентство сообщило, что американские власти проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если Пекин примет решение оказать помощь России в конфликте с Киевом.