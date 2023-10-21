США и ЕС призвали Китай помочь с прекращением СВО США и ЕС призвали КНР оказать давление на Россию для прекращения СВО

Фото: Fang Zhe/XinHua/Global Look Press

Пекин, КНР

Вашингтон и Брюссель рассчитывают, что власти Китая станут поддерживать прямой диалог с Киевом, а также окажут давление на Москву с целью прекращения специальной военной операции (СВО), говорится в заявлении саммита США — ЕС, сообщает ТАСС. В документе также отмечается, что Пекин должен способствовать тому, чтобы Россия «полностью и без предварительных условий вывела войска» с территории Украины.

Мы призываем Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и долгосрочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе путем прямого диалога с Украиной, — настаивают представители США и ЕС.

Вашингтон и Брюссель добавили, что их серьезно заботит и ситуация в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. При этом Пекину напомнили о важности мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива. Участники саммита отметили важность сотрудничества с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что выгодное сотрудничество России и Китая обеспечило энергетическую безопасность двух стран. Вынудив Москву продавать миллионы тонн нефти Пекину, США и ЕС поставили под угрозу свое доминирование в мире.