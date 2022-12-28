США и ЕС призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Косово

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Соединенные Штаты и Евросоюз призвали к безоговорочной деэскалации конфликта вокруг Косово, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Госдепа. Представители американского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что власти США и стран ЕС уже ведут диалог с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром частично признанной республики Косово Альбином Курти касательно ситуации в регионе.

Евросоюз и США обеспокоены сохраняющейся напряженной ситуацией на севере Косово. Призываем всех проявлять максимальную сдержанность, принимать незамедлительные меры по безоговорочной деэскалации ситуации, воздерживаться от провокаций, угроз и запугиваний. <...> [Необходимо] найти политическое решение, чтобы разрядить напряженность и договориться о дальнейших действиях в интересах стабильности, безопасности и благополучия всех местных сообществ, — говорится в заявлении.

Ранее миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте «Ярине» на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. СМИ писали, что к КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.

Курти в свою очередь обвинил Россию в эскалации конфликта между его республикой и Сербией. Он считает, что действия Москвы связаны с «неудачами» в рамках специальной военной операции на Украине. Курти выразил обеспокоенность, что ситуация может сложиться в пользу российского президента Владимира Путина. Премьер также уточнил, что РФ и Сербия в прошлом году провели 104 совместных военных учения.