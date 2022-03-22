США и ЕС обсудят долгосрочную расстановку сил на восточном фланге НАТО

США и ЕС в ходе визита президента Джо Байдена в Брюссель намерены обсудить долгосрочную корректировку расстановки сил НАТО на восточном фланге. Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет ТАСС.

По итогам предстоящего визит Евросоюз и США ужесточат санкции против России. Они объявят о совместных действиях по сокращению зависимости Европы от российского газа. В ходе визита в Брюссель Байден не будет добавиться немедленного отказа ЕС от российских энергоресурсов.

Также США считают, что с Россией в G20 и иных объединениях нельзя вести дела, как прежде, и консультируются об этом с партнёрами, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее сообщалось, что Европейский союз впервые за свою историю согласовал единую политику в области обороны, отдельную от политики НАТО. Учитывая, что только три страны Североатлантического блока расположены за пределами Старого Света (США, Канада и Турция), новая военно-политическая стратегия означает, что у НАТО может возникнуть отдельное руководство, так сказать, «вторая голова».