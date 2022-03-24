США и ЕС обсудили готовность прибегнуть к новым санкциям против РФ

Министерство юстиции США заявило, что четыре россиянина обвиняются в участии в хакерских атаках на мировой энергетический сектор. Киберпреступления, в которых их обвиняют, были совершены в период с 2012 по 2018 год, сообщается на сайте ведомства.

Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения, в которых четырём подсудимым — гражданам России, работавшим на российское правительство, были предъявлены обвинения в попытках, поддержке и проведении компьютерных взломов, которые вместе, в...