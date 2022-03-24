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США и ЕС обсудили готовность прибегнуть к новым санкциям против РФ

01:43, 25 марта 2022
США и ЕС обсудили готовность прибегнуть к новым санкциям против РФ
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Лидеры США и 27 стран Евросоюза обсудили в Брюсселе готовность ввести дополнительные санкции в отношении России. Также обсуждался вопрос о предотвращении попыток Москвы обойти ранее принятые ограничения, говорится в совместном заявлении сторон, сообщает ТАСС.

Они рассмотрели усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции, — подчёркивается в заявлении.

Также политики обсуждали сотрудничество США и ЕС в контексте снижения зависимости от российского ископаемого топлива, вопросы безопасности.

Лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС, — указано в заявлении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед саммитом заявил: западным странам необходимо продолжать усиливать давление на Россию в экономическом плане. Действовать надо активнее и делать следует больше именно с экономической точки зрения. В интервью LBC он подчеркнул, что следующие ограничения должны затронуть золотой резерв РФ.

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