Bloomberg: США и ЕС ищут способы сократить нефтяные доходы России

США и Евросоюз ищут способы сократить нефтяные доходы России, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, в настоящее время предложено три основных варианта: введение эмбарго, ограничение цен и механизм платежей для удержания доходов, полученных Россией с начала спецоперации на Украине.

Цель переговоров — выяснить, как ударить по президенту России Владимиру Путину как можно сильнее, — сказал собеседник агентства.

Как отмечается в материале, одна из проблем Вашингтона заключается в том, что прямой запрет на нефть из России может привести к резкому росту цен, а значит, увеличит доходы Кремля. Министр финансов США Джанет Йеллен некоторое время назад также подчёркивала, что эмбарго может сильно повредить европейской экономике, напомнили авторы статьи.

Ранее генсек немецкого экономического совета при Христианско-демократическом союзе Вольфганг Штайгер заявил, что Россия сможет извлечь выгоду из эмбарго на свои ресурсы. По его словам, при отказе от них в Европе Москва получит возможность настаивать на высокой цене для своих объёмов.

Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич назвал эмбарго на российскую нефть самоубийством для ЕС. По его мнению, от данного решения Россия тоже пострадает, но не так сильно, как Запад.