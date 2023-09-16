США и Дания проведут учения с ракетными комплексами SM-6 на Балтике

Фото: Canadian Forces LS Melissa Gonza/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и Дания проведут совместные учения на датском острове Борнхольм в Балтийском море, сообщили на сайте американских ВМС. В ходе маневров военные вместе отработают защиту конвоев с использованием современных модульных ракетных систем SM-6.

Военно-морские силы США в Европе совместно с Силами обороны Дании проведут передовые учения по защите конвоев с использованием современной модульной ракетной пусковой установки SM-6 <...> в Борнхольме, Дания, — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ракетный комплекс SM-6 способен на перехват различных воздушных целей, включая критический перехват баллистических ракет на конечном этапе полета. Конструкция ракеты двойного назначения обеспечивает высокоточное поражение как стационарных наземных целей, так и динамичных морских мишеней.

Американо-датские учения на Балтике стартуют 18 сентября. Факт участия американцев в учениях на территории Дании подтверждает стратегическую важность страны как ключевого союзника США в обеспечении региональной стабильности, подчеркнули в Пентагоне.

9 сентября в Балтийском море стартовали учения НАТО Northern Coast 2023 под командованием военно-морского флота Германии. Комментируя маневры НАТО, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти учения превращают регион в место геополитического противостояния.