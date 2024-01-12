США и Британия ударят по хуситам в Йемене WSJ: США и Британия готовы нанести удар по хуситам в Йемене

Фото: Senior Airman Hunter Hires/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и Великобритания приготовились к атаке по хуситским повстанцам в Йемене, сообщает газета Times. В издании уточнили, что удары нанесут в ночь на 12 января — в ближайшие часы.

Для нападения будут использоваться истребители и ракеты «Томагавк». Страны приняли такое решение после того, как йеменские группировки проигнорировали требование о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

Хуситы, отмечается в газете, обещают полномасштабный ответ. Иран также приводит свои силы в состояние боевой готовности, а иракское сопротивление анонсирует удары по военным объектам США в Ираке и Сирии.

Ранее йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря. Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа уточнил, что применялись ракеты и беспилотная авиация. Атака послужила «предварительным ответом на вероломное нападение» американских сил, подчеркнул Сариа.

До этого сообщалось, что союзники США, которые были указаны в качестве участников операции «Страж процветания» в Красном море против атак хуситов на торговые суда, в действительности не хотят быть связаны с ней публично или вообще принимать участие. По данным СМИ, в составе операции должны были участвовать более 20 стран, но почти половина из них не подтверждает своих намерений.