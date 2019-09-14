https://static.news.ru/photo/8b4bdbfa-d677-11e9-9170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha, www.imago-images.de

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу и госсекретарь США Майкл Помпео рассказали, что страны объединят усилия для сохранения экосистемы Амазонии.

Создаваемый фонд получит бюджет в $100 миллионов сроком на 11 лет, все эти средства пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии, сообщает сайт Госдепартамента США.

Как писал News.ru ранее, глава США Дональд Трамп заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару много работает на благо народа своей страны и борется с лесными пожарами в Амазонии. Он добавил, что южноамериканская страна может рассчитывать на «полную и всестороннюю поддержку» со стороны Белого дома.