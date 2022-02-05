США и Австралия обсудили Украину

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В Марокко спасатели вечером 5 февраля вытащили из колодца глубиной 32 метра 5-летнего мальчика по имени Райян. Он провёл на дне пять дней. К сожалению, ребёнок умер. Об этом сообщил информационный портал Medias24.

Инцидент произошёл в деревне Игран провинции Шефшауэн на севере страны. Чтобы извлечь ребёнка из колодца, власти привлекли экскаваторы, которые в присутствии инженеров и топографов аккуратно извлекали слои грунта, чтобы избежать...