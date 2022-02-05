США и Австралия обсудили Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Австралии Питер Даттон провели телефонные переговоры, в ходе которых представители обеих стран обсудили ситуацию вокруг Украины и сотрудничество в рамках AUKUS, заявил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби. Стороны также обсудили проблемы в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанского регионе. Пресс-релиз был опубликован на официальном сайте Пентагона.
Министры подтвердили решительную поддержку Украины перед лицом агрессии со стороны России и важность защиты основанного на правилах мирового порядка, — сказано в документе.
Представители США и Австралии также провели обзор прогресса, достигнутого в рамках партнёрства AUKUS. Стороны подчеркнули важность сотрудничества членов этого формата с Японией.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка. По словам дипломата, Украина нарушает Минские соглашения. Он указал на избирательное внимание со стороны американского руководства на события на Украине. Американская сторона полностью игнорирует действия Киева в Донбассе, но продолжает «шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину», добавил дипломат.