Основателя скандально известной частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса, который неофициально входит в окружение президента Дональда Трампа, подозревают в попытке установить деловые отношения с не менее известной ЧВК Вагнера. Такой информацией делится онлайн-журнал The Intercept. По его данным, Принс намеревался оказать содействие российским «солдатам удачи» в Мозамбике и Ливии.

О том, что Принс имел виды на сотрудничество с ЧВК Вагнера, журналистам The Intercept рассказали несколько источников, знакомых с содержанием переговоров. Встреча основателя Blackwater (сейчас — Academi с сетью различных региональных, но самостоятельных филиалов) с некими высокопоставленными представителями российской компании якобы произошла в начале этого года. В ходе беседы Принс предложил свою помощь в непростых вооружённых конфликтах на африканском континенте, где, по широко распространённому мнению, действуют бойцы Вагнера. Однако источники The Intercept утверждают, что российские представители отказались от сомнительного партнёрства.

Юристы Принса отрицают, что беседа имела место. Для этого есть свои причины: любой намёк на деловые отношения с ЧВК Вагнера мог бы повлечь юридическую ответственность для основателя Blackwater в связи с тем, что администрация Трампа ввела в 2017 году санкции против российских «солдат удачи», а также против их предполагаемого командира Дмитрия Уткина за «вербовку и отправку» людей на восток Украины.

flickr.com / Sonya Fay McKenzie

В аналитическом центре «Атлантический совет» (признан Минюстом РФ нежелательной организацией) считают, что предполагаемые действия Принса были неправомерными. Так, старший научный сотрудник центра Брайан О'Тул, который в прошлом работал в Министерстве финансов США, заявил, что деловые отношения неформального помощника Трампа с ЧВК Вагнера — «это вопиющая вещь». Другой старший научный сотрудник «Атлантического совета» Шон Макфейт выразил уверенность в том, что компания является «проектом ГРУ», в связи с чем её необходимо считать инструментом российской политики. Впрочем, у Принса и без того достаточно проблем с американским правосудием. На период предполагаемой встречи с представителями ЧВК Вагнера он уже находился в центре федерального расследования за нарушение правил торговли оружием.

Эксперт по России и по проблемам безопасности Марк Галеотти в своё время обращал внимание на то, что группа Вагнера пользуется большой популярностью среди африканских лидеров. В Мозамбик бойцы этой компании, как считается, были направлены через несколько недель после того, как в 2019 году президент страны Филипе Ньюси посетил Москву и подписал с российским руководством соглашение в области энергетики и безопасности. Однако британская Times отмечала , что за три первых месяца присутствия вагнеровцев на севере Мозамбика интенсивность и жестокость нападений со стороны местных боевиков-исламистов заметно увеличились. Некоторые из бойцов Вагнера погибли из-за «дружественного огня», что привело к охлаждению их отношений с армией страны. В Ливии ЧВК Вагнера, как считается, участвует в боях на стороне сил Халифы Хафтара — самоназванного фельдмаршала, обладающего огромной поддержкой Эмиратов, Египта и Саудовской Аравии. Власти Турции обвиняли вагнеровцев в том, что они сражаются в Ливии на деньги аравийских монархий, и намекали на их связь с российским руководством.

Miguel Pena/Planetpix/Global Look Press

В контексте ливийского досье интерес Принса выглядит органично с учётом того, что он в течение десяти лет консультировал наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида.

Вопрос заключается лишь в том, действовал ли Принс — если сообщения правдивы — с разрешения администрации президента США. В январе 2017 года Эмираты, по сообщению Washington Post, организовали секретную встречу между основателем Blackwater и доверенными лицами президента РФ для того, чтобы установить канал обратной связи между Москвой и командой Трампа. Материал об этом вызвал скандал, однако дал понять, что Вашингтон готов использовать неформальные контакты для взаимодействия с РФ.

Предполагаемая попытка вступить в контакт с ЧВК Вагнера также может наводить на мысль о желании сформировать канал обратной коммуникации. Проблема заключается лишь в том, что сам Принс часто путает свои деловые интересы с интересами государства.