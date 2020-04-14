Основателя скандально известной частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса, который неофициально входит в окружение президента Дональда Трампа, подозревают в попытке установить деловые отношения с не менее известной ЧВК Вагнера. Такой информацией делится онлайн-журнал The Intercept. По его данным, Принс намеревался оказать содействие российским «солдатам удачи» в Мозамбике и Ливии.
О том, что Принс имел виды на сотрудничество с ЧВК Вагнера, журналистам The Intercept
Юристы Принса отрицают, что беседа имела место. Для этого есть свои причины: любой намёк на деловые отношения с ЧВК Вагнера мог бы повлечь юридическую ответственность для основателя Blackwater в связи с тем, что администрация Трампа ввела в 2017 году санкции против российских «солдат удачи», а также против их предполагаемого командира Дмитрия Уткина за «вербовку и отправку» людей на восток Украины.
В аналитическом центре «Атлантический совет» (признан Минюстом РФ нежелательной организацией) считают, что предполагаемые действия Принса были неправомерными. Так, старший научный сотрудник центра Брайан О'Тул, который в прошлом работал в Министерстве финансов США, заявил, что деловые отношения неформального помощника Трампа с ЧВК Вагнера — «это вопиющая вещь». Другой старший научный сотрудник «Атлантического совета» Шон Макфейт выразил уверенность в том, что компания является «проектом ГРУ», в связи с чем её необходимо считать инструментом российской политики. Впрочем, у Принса и без того достаточно проблем с американским правосудием. На период предполагаемой встречи с представителями ЧВК Вагнера он уже находился в центре федерального расследования за нарушение правил торговли оружием.
Эксперт по России и по проблемам безопасности Марк Галеотти в своё время обращал внимание на то, что группа Вагнера пользуется большой популярностью среди африканских лидеров. В Мозамбик бойцы этой компании, как считается, были направлены через несколько недель после того, как в 2019 году президент страны Филипе Ньюси посетил Москву и подписал с российским руководством соглашение в области энергетики и безопасности. Однако британская Times
В контексте ливийского досье интерес Принса выглядит органично с учётом того, что он в течение десяти лет консультировал наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида.
Вопрос заключается лишь в том, действовал ли Принс — если сообщения правдивы — с разрешения администрации президента США. В январе 2017 года Эмираты, по
Предполагаемая попытка вступить в контакт с ЧВК Вагнера также может наводить на мысль о желании сформировать канал обратной коммуникации. Проблема заключается лишь в том, что сам Принс часто путает свои деловые интересы с интересами государства.
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