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Первый подтверждённый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Мексике. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес.

По словам министра, заболевший — 35-летний гражданин Италии. Сейчас он проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико. Его состояние оценивается как стабильное. Власти устанавливают всех, кто мог контактировать...