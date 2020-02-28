Американские власти предлагали руководству Ирана помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео.
Мы делали Исламской Республике Иран предложения о помощи, —
цитируетТАСС его выступление на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского конгресса.
Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в Иране достигло 388. За последние сутки количество заболевших выросло на 176 человек. Жертвами эпидемии стали 34 жителя страны.
Ранее NEWS.ru писал, что российские власти ограничили въезд иностранцев с территории Ирана. Соответствующее распоряжение правительства действует с 28 февраля.
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