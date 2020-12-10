США хотят ввести санкции против Турции из-за покупки российских С-400

https://static.news.ru/photo/268e60fe-3b1e-11eb-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США собираются ввести санкции против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Ограничительные меры будут введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и, как ожидается, затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира, сообщает агентство Reuters.

Источник агентства при этом заявил, что ограничительные меры навредят двусторонним отношениям. А для США они станут контрпродуктивными.

Ранее министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти надеются на то, что смогут уладить проблему С-400 с новой администрацией США.

Кризис в отношениях между Турцией и США начался в июле 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от покупки российских систем С-400, предлагая взамен комплексы Patriot. Власти республики отказались идти на уступки. Тогда со стороны США последовали угрозы ввести санкции, а также лишить Турцию новых истребителей.

Как писал NEWS.ru, риск Анкары попасть под американские санкции из-за использования российских ЗРК С-400 возрастает.