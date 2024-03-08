США готовят новую резолюцию СБ ООН Bloomberg: США готовят резолюцию СБ ООН по ядерному оружию в космосе

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США готовят резолюцию Совета Безопасности ООН по поводу неразмещения ядерного оружия в космосе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что такое решение было принято на фоне слухов о планах России поступить именно таким образом.

Документ, который, по словам собеседников агентства, предостерегал бы страны от размещения оружия в космическом пространстве, «подтвердит обязательства стран по договору о космосе 1967 года». При этом отмечается, что проект пока на ранней стадии.

В феврале командование армии США предупредило союзников о возможном запуске российского ядерного оружия в космос в течение 2024 года. По информации агентства Bloomberg, пока в Вашингтоне сомневаются, что Москва применит такое оружие для выведения космических спутников из строя. Однако США опасаются возможной аварии, которая приведет к случайному ядерному взрыву.

Однако Россия категорически отвергает любые слухи, связанные с размещением ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что Москва всегда выступала против того, чтобы ядерные снаряды размещались в космическом пространстве. Эта позиция остается неизменной. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркивал, что правительство США знает об отсутствии таких планов.