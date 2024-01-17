США эвакуируют военную базу в Сирии Tasnim: военные США эвакуируют персонал базы в сирийском Хемо из-за нападений

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Американские военные эвакуируют персонал базы в сирийском Хемо в 700 километрах от Дамаска по причине повторяющихся нападений боевиков, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на анонимный источник. Власти США не подтверждали данную информацию.

По данным агентства, на базе находятся порядка 350 военнослужащих США. Она расположена в четырех километрах от аэропорта города Эль-Камышлы и представляет собой одну из стратегически важных американских баз на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

В начале января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября 2023 года силы США в Ираке и Сирии подвергались атакам 127 раз. При этом 52 нападения произошли на базы в Ираке и 75 — в Сирии.

Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару. Отмечается, что его нанесли вооруженные отряды движения «Исламское сопротивление Ирака». Информация об атаке появилась вскоре после того, как американские и британские войска атаковали хуситов в Йемене.

До этого ракетному обстрелу подверглись две военные базы США возле газового и нефтяного месторождений в Сирии. Налет также совершили отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». По объекту было выпущено не менее 12 ракет. По данным радикалов, все ракеты достигли цели.