Соединённые Штаты доставят Украине 150 тысяч тонн угля

Украинская компания ДТЭК согласовала поставку двух партий угля из США объёмом 150 тысяч тонн с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group), сообщается на официальной странице Facebook компании. Как известно, это уже второй контракт компании, первый был подписан на поставку 75 тысяч тонн в конце августа.

Общий объём договорённостей с поставщиком составляет 150 тысяч тонн. Ожидается, что уголь будет доставлен на Украину двумя судовыми партиями: первая — в декабре 2021-го, вторая — в январе следующего года, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года Украина нарастила импорт российского угля на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также на фоне жаркой погоды и высоких цен на газ в Европе страна увеличила закупки энергетического угля за рубежом на 17% относительно первого полугодия 2020 года, до 10,1 миллиона тонн.

По словам экспертов, российские компании могли предоставить партнёрам на Украине скидки, чтобы не терять рынок. Рост поставок они объясняют зависимостью Украины от российского угля, подготовкой к отопительному сезону, а также сильным ростом цен на газ. По их словам, рост закупок российского угля на Украине продолжится до конца года, так как заменять импорт из РФ поставками из других государств Украине невыгодно.