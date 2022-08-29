США допустили, что ВСУ ведут стрельбу в окрестностях ЗАЭС Военное командование США посчитало вероятным, что украинцы ведут огонь в окрестностях ЗАЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Американские военные допускают, что Вооруженные силы Украины ведут огонь в окрестностях Запорожской АЭС. Об этом в ходе брифинга заявил представитель военного командования США. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВСУ стараются при этом минимизировать риски.

Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест, — сказал военный представитель США.

Он также подчеркнул, что украинские военные знают о вероятных последствиях боевых действий в районе атомной станции и потому стараются минимизировать риски.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра близ Энергодара. АЭС является самой крупной в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта текущего года находится под контролем ВС РФ.

Ранее стало известно, что официальная миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию. Делегация прибудет на Запорожскую АЭС в среду, 31 августа.