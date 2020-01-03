https://static.news.ru/photo/7b6212c0-2e58-11ea-a563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix/Global Look Press

Министерство обороны Соединённых Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток. Количество направленных в регион военнослужащих составит около трёх тысяч человек, передаёт Reuters.

По данным телекомпании CNN, на Ближний Восток будут переброшены военнослужащие одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии, из которой ранее в регион уже были отправлены 750 человек.

Администрация президента Трампа должна представить Конгрессу данные о том, какую стратегию проводит она на Ближнем Востоке. Отправка дополнительного контингента в этот регион представляет собой эскалацию ситуации. Такой шаг не был одобрен Конгрессом США, — сообщил телеканалу сенатор Боб Менендес.

Ранее NEWS.ru писал, что США завершили процесс сокращения и передислокации войск на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер. По его словам, всего на сирийской территории останутся 600 военнослужащих Соединённых Штатов. Однако их количество могут увеличить при необходимости. Он также отметил, что не исключает дальнейшего снижения числа американских военных в Сирии, если европейские союзники США отправят свои войска в регион.