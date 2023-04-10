США будут тщательнее следить за Зеленским: новости СВО на вечер 10 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press

Владимир Зеленский

10 апреля Минобороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ уничтожили два пункта территориальной обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике и в Херсонской области. Также российские солдаты поразили три склада боеприпасов украинской армии в ДНР, ЛНР и под Харьковом.

Кроме того, военное ведомство рассказало, что в результате переговоров с украинским командованием Россия добилась возвращения из плена 106 солдат ВС РФ. В Минобороны подчеркнули, что на Украине солдатам грозила смертельная опасность. Они были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о своем визите в Артемовск. По его словам, более 75% территории города находится под контролем российских военных. При этом он подчеркнул, что о полном взятии города речи пока не идет. Он рассказал, что сейчас российские и украинские силы сражаются на западе Артемовска.

По его словам, отступавшие из Артемовска украинские военные подорвали здание городской администрации. По мнению Пушилина, для восстановления города из руин потребуется много работы.

Фото: pushilindenis/t.me Денис Пушилин (слева) в Артемовске

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой для ВСУ. Он рассказал, что бои носят жесткий характер с обеих сторон. По его данным, со стороны ВС РФ сейчас работают спецназовцы и десант.

Тем временем Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области, но цели не достиг. При падении аппарата на землю никто не пострадал. В Минобороны эту информацию не подтверждали.

Как заявил глава Курской области Роман Старовойт, во время празднования Дня Победы в 2023 году военный парад в регионе проводиться не будет. По его словам, решение об этом было принято по соображениям безопасности.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что украинские военные не пойдут в наступление на Запорожскую область в ближайшие дни. Он пояснил, что это обусловлено проливными дождями, из-за которых военная техника ВСУ рискует застрять в грязи.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, российские войска быстрыми темпами стали укреплять Крым. Отмечается, что попытки Вооруженных сил Украины начать контрнаступление в этом регионе обернутся тяжелыми последствиями.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащие обустраивают фортификационные сооружения

Журналисты продолжают изучать слитые документы Пентагона. Так, телеканал CNN со ссылкой на секретные документы ведомства сообщил, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, скандалы из-за слежки Вашингтона за главами других государств происходят регулярно.

Также в отчете американской разведки говорится, что украинский лидер в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» с помощью беспилотников. CNN отмечает, что нежелание США передавать Украине дальнобойное оружие объясняется опасениями, что Киев может ударить по объектам на территории России.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, за утечкой данных Пентагона могли стоять противники президента США Джо Байдена, их цель — дискредитация американского лидера и его администрации. Он утверждает, что в Соединенных Штатах ведется «политическая борьба под ковром». Также военный эксперт считает, что утечка информации могла произойти с целью обратить внимание союзников по НАТО на слежку за ними со стороны американских властей.

По мнению политолога Александра Асафова, Вашингтон усилит слежку за Зеленским после информации о контрнаступлении ВСУ. Он пояснил, что слитые документы Пентагона и информация о тайном контроле за лидером Украины никак не повлияют на взаимоотношения США с киевской властью.

Тем временем источник CNN, близкий к Зеленскому, рассказал, что власти Украины пересмотрели планы по ведению боевых действий с Россией после утечки секретных данных Пентагона о ВСУ. По его словам, Киев уже скорректировал несколько важных решений по военным действиям. О каких конкретно изменениях идет речь, он не уточнил.

Фото: Министерство обороны Украины Минометный расчет ВСУ

Согласно еще одному слитому документу, Украина может лишиться ракет для систем противовоздушной обороны к маю. В США считают, что ВСУ потратят запас ракет «Бук» к 13 апреля, а С-300 — к 3 мая. Американская сторона рекомендует применять средства ПВО только против самолетов и вертолетов, а не по маленьким целям.

Кроме этого, появившиеся в Сети секретные документы Пeнтагона и разведки США содержат сценарии потенциальной поставки Киeву летальных вооружений со стороны Израиля. По данным CNN, такая возможность может быть рассмотрена «под уcилившимся давлением США» или в случае ухудшения отношений с Роcсией.

Песков заявил, что Франция не сможет стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной. По его словам, это связано с вовлеченностью Парижа в конфликт на стороне Киева. Также представитель Кремля рассказал, что инициатив о пасхальном перемирии в зоне военной операции на Украине со стороны Киева не было. По его словам, Москва уже выдвигала такие предложения, но киевский режим отказывался их принимать.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил проверить сообщения об издевательствах над мобилизованными жителями региона на Херсонском направлении в зоне СВО. Ранее в Сети распространилось видео, на котором двое мужчин избивают третьего руками и ногами и заставляют его извиниться. Утверждается, что жертвой издевательств стал мобилизованный из Северной Осетии, а нападавшими были командиры части. Минобороны России эту информацию не комментировало.