Глава Пентагона: США будут добиваться ослабления России Глава Пентагона заявил, что США будут добиваться снижения военного потенциала России

США намерены добиваться ослабления военного потенциала России, чтобы в будущем она не могла организовать спецоперации, подобные той, что проводится на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам переговоров с украинской стороной. Он призвал страны-члены Североатлантического альянса сплотиться для оказания помощи Киеву, передаёт РИА Новости.

Мы хотим увидеть, что Россия ослабнет до такой степени, что она не сможет делать такие вещи, которые она сделала, — пояснил он.

Остин добавил, что РФ «с точки зрения военного потенциала слабее, чем когда начинала» спецоперацию на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном и Остином, в ходе которой обсуждалась военная и финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона. Также предметом беседы стали новые санкции, которые планируется ввести в отношении России. Украинский лидер передал американцам план действий по ужесточению ограничительных мер.

Зеленский подчеркнул, что в сложившейся обстановке визит политиков США «очень ценен и важен», и назвал военную помощь Вашингтона на сумму в $3,4 млрд «самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины». Он также отметил важность поддержки импорта украинских товаров на американский рынок.