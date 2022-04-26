США намерены добиваться ослабления военного потенциала России, чтобы в будущем она не могла организовать спецоперации, подобные той, что проводится на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам переговоров с украинской стороной. Он призвал страны-члены Североатлантического альянса сплотиться для оказания помощи Киеву, передаёт РИА Новости.

Мы хотим увидеть, что Россия ослабнет до такой степени, что она не сможет делать такие вещи, которые она сделала, пояснил он.

Остин добавил, что РФ «с точки зрения военного потенциала слабее, чем когда начинала» спецоперацию на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном и Остином, в ходе которой обсуждалась военная и финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона. Также предметом беседы стали новые санкции, которые планируется ввести в отношении России. Украинский лидер передал американцам план действий по ужесточению ограничительных мер.

Зеленский подчеркнул, что в сложившейся обстановке визит политиков США «очень ценен и важен», и назвал военную помощь Вашингтона на сумму в $3,4 млрд «самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины». Он также отметил важность поддержки импорта украинских товаров на американский рынок.