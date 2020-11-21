Помпео: без «Открытого неба» США будет в большей безопасности от России

https://static.news.ru/photo/edc8d2ea-2cd6-11eb-b241-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Carofei/Keystone Press Agency/Global Look press

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) положительно скажется на безопасности страны. Такое мнение выразил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Ранее Белый дом официально подтвердил, что США больше не являются участником ДОН, решение об этом вступило в силу

В связи с этим Америка больше защищена, так как Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства, — написал Помпео в Twitter.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из Соглашения президент США Дональд Трамп объявил 21 мая.

Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая — то есть, 22 ноября.

В качестве причины американская сторона называет нарушения договора со стороны России. Кремль эти утверждения отвергает и выдвигает встречные обвинения.

Между тем, Джо Байден, одержавший, по предварительным данным, победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании заявлял, что выход страны из ДОН усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность просчёта и конфликта. Такое решение Белого дома он называл недальновидным.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва выразила сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе из Договора. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это делает документ нежизнеспособным.