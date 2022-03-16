США, Британия, Франция и другие запросили заседание СБ ООН по Украине

Ряд стран обратился в Совет безопасности ООН с просьбой провести зседание. В числе обратившихся США, Великобритания, Франция, Норвегия, Ирландия, Аланбания. Об этом сообщается в Twitter британской миссии при ОН.

Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили проведения заседания СБ ООН по Украине, — говорится в сообщении.

Как рассказал источник РИА Новости, заседание предполагается провести в четверг, 17 марта, во второй половине дня. По имеющимся данным, оно должно быть посвящено гуманитарной ситуации, сложившейся на Украине.

Ранее сообщалось, что голосование СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России по Украине пройдёт в пятницу. 18 марта. Об этом РИА Новости сообщили источники в Совбезе. Проект резолюции был представлен 15 марта, ранее ожидалось, что голосование состоится через два дня.

Также постпред США при ООН объяснила, почему Россия не лишится голоса в Совбезе. Как рассказала Линда Томас-Гринфилд, членство России в Совете Безопасности ООН прописано в уставе организации, поэтому на её позицию в Совбезе нельзя просто так наложить санкции из-за ситуации на Украине, однако пути будут искаться